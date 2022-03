Anderlecht doet gouden zaak tegen Antwerp, dat bang achterom kijkt naar AA Gent

Anderlecht - Antwerp in een notendop:

Refaelov beslist de wedstrijd vanaf de penaltystip

Na een behoedzame start van beide ploegen kwam halverwege de eerste helft ineens de 1-0 van Zirkzee uit de lucht gevallen. De uitstekende assist was van Ashimeru, Zirkzee wipte de bal netjes over Butez in doel: één kans, één doelpunt.

De 1-0 was het sein voor paars-wit om een versnelling hoger te schakelen. Antwerp zag sterretjes en mocht blij zijn dat Verschaeren en Zirkzee de 2-0 lieten liggen.

Kort voor de rust viel er opnieuw een doelpunt uit de lucht, maar deze keer aan de overkant. Bij een zeldzame Antwerpse tegenprik glipte Buta handig voorbij Gomez en bood hij Yusuf de gevleide gelijkmaker aan.

Ook de tweede helft kwam langzaam op gang, en ook nu was het Anderlecht dat de boel openbrak. Kouamé werd in de zestien meter ten val gebracht door Butez: penalty! Refaelov was de koelbloedigheid zelve en plaatste de bal perfect in de bovenhoek: 2-1.

Dat het daarna nog spannend bleef tot het laatste fluitsignaal, had de thuisploeg vooral aan zichzelf te wijten. Kouamé en invallers Amuzu en Raman verzuimden om de wedstrijd te beslissen. Antwerp kon de nederlaag echter niet meer afwenden en moet de derde plaats nu dus aan Anderlecht laten.