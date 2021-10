Kelderteams OHL en Beerschot schieten weinig op met gelijkspel

Afgelopen! OH Leuven en Beerschot delen de punten na een wedstrijd waarin vooral de thuisploeg morste met de kansen. OHL wipt over Cercle naar plaats 16, Beerschot blijft troosteloos laatste, maar verdubbelt wel zijn puntenaantal.

85'

tweede helft, minuut 85. Weer niets voor OHL. De 1-0 hangt al even in de lucht, maar valt voorlopig niet. Maertens is de volgende die zijn kans waagt, twee verdedigers van Beerschot staan in de baan van het schot. .