Racing Genk gooit 3 punten te grabbel in dol slot tegen 10 Eupen-spelers

Prevljak veegt openingsgoal van Thorstvedt snel weer uit

Genk wou de Europese ontgoocheling tegen Dinamo Zagreb zo snel mogelijk doorspoelen. Van den Brom rekende daarvoor verrassend niet op Onuachu, de Nigeriaanse scherpschutter begon op de bank ten voordele van Ugbo.

Door het puntenverlies van Club Brugge kon zowel Eupen als Genk naar de koppositie springen. Dat vooruitzicht leek vooral Eupen te inspireren. Vandevoordt had al na enkele minuten een prima reflex nodig om Nuhu van een vroege treffer te houden.

Nog voor de eerste 10 minuten om waren kreeg ook Amat nog een uitgelezen kans op een vrije trap van Peeters, maar van dichtbij miste hij zijn schot compleet. Dan deed Thorstvedt het even later een pak beter aan de overkant. Na een mooie aanval knalde de Noor de bezoekers in één tijd op voorsprong.

Een koude douche voor Eupen, dat zijn sterke start niet beloond zag. Lang hoefde de thuisploeg niet te treuren. Na ongelukkig hands van Munoz ging de bal op de penaltystip en amper 5 minuten na de openingsgoal hing Prevljak de bordjes weer gelijk.

In een open wedstrijd bleven beide ploegen hun kans gaan, al slaagde Genk er niet in om Himmelmann het vuur aan de schenen te leggen. Vandevoordt had net iets meer werk. Kort voor de rust stond hij nog pal op een stevige knal van Peeters.