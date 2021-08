Eupen blijft op roze wolk: Panda’s worden leider na klinkende zege bij OH Leuven

Stefan Krämer (trainer Eupen): "Ik ben zeer tevreden. Het was een moeilijkere wedstrijd dan de eindstand laat uitschijnen. In de 1e helft kregen we enkele goede kansen tegen, maar over het algemeen ben ik blij met de prestatie."



"Het is niet makkelijk om tegen ons te spelen, want iedereen kan scoren. Ik had niet verwacht dat we 11 op 15 zouden hebben. Ik wilde gewoon goed werk leveren met de jongens."



"Op dit moment zijn we niet slecht bezig. En op dit elan moeten we gewoon voortgaan."