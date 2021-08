Derde keer, goede keer voor Anderlecht in de competitie

Anderlecht - Seraing in een notendop:

Seraing moet nog voor de rust met tien verder

De thuisploeg was duidelijk baas en bleef kansen bij elkaar voetballen. Refaelov, Cullen en Zirkzee lieten na om Anderlecht al voor de pauze in een zetel te zetten. Van de bezoekende kant kwam er weinig weerwerk. Een te centraal schot van Kilota was zowat het enige wapenfeit vanwege Seraing.

Anderlecht kan pas na de rust het verschil maken

In de tweede helft bleef Anderlecht lange tijd de tanden stukbijten op een goed georganiseerd Seraing. De bezoekers gaven weinig weg achterin en de kansjes die Anderlecht wel afdwong, werden slecht afgewerkt.

Pas twintig minuten voor affluiten werd de Luikse weerstand gebroken. Refaelov en Raman zetten de actie op, de ingevallen Thelin bevrijdde Anderlecht en zichzelf met de 1-0.

Een moegestreden Seraing had geen reactie meer in huis en werd even later helemaal uitgeteld: Sergio Gómez zette met een stevige knal de 2-0 op het bord.

In de slotfase was voor het Seraing vooral zaak om een afstraffing te vermijden. Dietsch voorkwam een tweede treffer van Thelin, maar moest zich wat later toch nog eens omdraaien bij de 3-0 van Amuzu. Uiteindelijk nog een ruime zege dus voor Anderlecht, dat met 4 punten opschuift naar de linkerkolom.