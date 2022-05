Antwerps slotoffensief komt te laat: Anderlecht verzekert zich van de derde plaats

De wedstrijd zit erop. Anderlecht is zeker van de 3e plek van de Champions Play-offs. In de 2e helft werd het nog even spannend na de treffer van Seck, maar Anderlecht steekt de 3 punten toch op zak.

clock 72'

tweede helft, minuut 72. Frey komt er nog in. Priske zet nog een keer alles op alles. Hij gooit Frey in de strijd die naast Samatta in de spits zal spelen. Kan Antwerp een eerste keer scoren in de Champions Play-offs? .