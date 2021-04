Charleroi zal boze fans niet kunnen sussen met nederlaag tegen Eupen

Fase per fase

Fase per fase

20:51 tweede helft, 20 uur 51. Einde: 2-3! Charleroi verliest na een tumultueuze match de laatste wedstrijd van het seizoen. Eupen mag Prevljak en Himmelmann bedanken voor de overwinning. . Einde: 2-3! Charleroi verliest na een tumultueuze match de laatste wedstrijd van het seizoen. Eupen mag Prevljak en Himmelmann bedanken voor de overwinning.

20:49 tweede helft, 20 uur 49. De luchtmacht van Eupen staat pal. Charleroi dropt nog wat bommetjes, maar voorlopig ontploft er niets. Ook niet in eigen gezicht. . De luchtmacht van Eupen staat pal. Charleroi dropt nog wat bommetjes, maar voorlopig ontploft er niets. Ook niet in eigen gezicht.

20:49 +2 minuten. Charleroi krijgt nog een bonus van 2 minuten om een laatste doelpunt uit de brand te slepen. . tweede helft, 20 uur 49. +2 minuten Charleroi krijgt nog een bonus van 2 minuten om een laatste doelpunt uit de brand te slepen.

20:47 tweede helft, 20 uur 47. Het is even overleven voor Eupen. Charleroi knutselt een slotoffensief in elkaar. Kunnen de zebra's nog op hun strepen staan? . Het is even overleven voor Eupen. Charleroi knutselt een slotoffensief in elkaar. Kunnen de zebra's nog op hun strepen staan?

20:45 tweede helft, 20 uur 45. Charleroi stuurt de luchtmacht naar voor. Ilaimaharitra mag de bal nog eens droppen in de box. . Charleroi stuurt de luchtmacht naar voor. Ilaimaharitra mag de bal nog eens droppen in de box.

20:43 tweede helft, 20 uur 43. Charleroi monopoliseert nu de bal. Mogen ze nog eens langs start passeren in de slotfase van de wedstrijd? Of gaan ze bankroet ten onder? . Charleroi monopoliseert nu de bal. Mogen ze nog eens langs start passeren in de slotfase van de wedstrijd? Of gaan ze bankroet ten onder?

20:40 tweede helft, 20 uur 40. Drie verdedigers van Eupen gaan naar dezelfde bal. Er is niemand meer om Teodorczyk te dekken. De spits krijgt de bal dan ook voor zijn voeten. Staat zijn vizier nu wel op scherp? Neen, hij jaagt de bal opnieuw over de goal. . Drie verdedigers van Eupen gaan naar dezelfde bal. Er is niemand meer om Teodorczyk te dekken. De spits krijgt de bal dan ook voor zijn voeten. Staat zijn vizier nu wel op scherp? Neen, hij jaagt de bal opnieuw over de goal.

20:38 tweede helft, 20 uur 38. Doelpunt Charleroi: 2-3! Ilaimaharitra zet de strafschop koelbloedig om. Hij trapt de bal hard de hoek in voorbij Himmelmann: 2-3. . Doelpunt Charleroi: 2-3! Ilaimaharitra zet de strafschop koelbloedig om. Hij trapt de bal hard de hoek in voorbij Himmelmann: 2-3.

20:38 tweede helft, 20 uur 38. Penalty! Het was binnen de rechthoek. Ilaimaharitra legt de bal op de stip. . Penalty! Het was binnen de rechthoek. Ilaimaharitra legt de bal op de stip.

20:36 tweede helft, 20 uur 36. Gillet gaat neer. Is het binnen of buiten de 16-meter? Wat zegt de VAR? . Gillet gaat neer. Is het binnen of buiten de 16-meter? Wat zegt de VAR?

20:32 tweede helft, 20 uur 32. Himmelmann naar de winkelhaak. Na een flipperkast moment voor de goal van Eupen haalt Ilaimaharitra furieus uit van buiten de grote rechthoek. De bal zoeft richting de winkelhaak, maar zelfs op die bal heeft Himmelmann een antwoord. . Himmelmann naar de winkelhaak Na een flipperkast moment voor de goal van Eupen haalt Ilaimaharitra furieus uit van buiten de grote rechthoek. De bal zoeft richting de winkelhaak, maar zelfs op die bal heeft Himmelmann een antwoord.

20:30 tweede helft, 20 uur 30. De invallersdoelman van Eupen laat een goede indruk na. Na enkele uitstekende parades, voetbalt Himmelmann nu ook goed mee. Hij wordt onder druk gezet, maar verstuurt een knap balletje over zijn belagers heen in de voeten van een ploegmakker. . De invallersdoelman van Eupen laat een goede indruk na. Na enkele uitstekende parades, voetbalt Himmelmann nu ook goed mee. Hij wordt onder druk gezet, maar verstuurt een knap balletje over zijn belagers heen in de voeten van een ploegmakker.

20:28 tweede helft, 20 uur 28. Teodorczyk morst met zijn kansen. Teodorczyk duikt opeens helemaal alleen voor Himmelmann op. De spits van Charleroi blijft opnieuw niet koelbloedig genoeg. Dit hebben we hem - in een paars truitje - al beter zien doen ... . Teodorczyk morst met zijn kansen Teodorczyk duikt opeens helemaal alleen voor Himmelmann op. De spits van Charleroi blijft opnieuw niet koelbloedig genoeg. Dit hebben we hem - in een paars truitje - al beter zien doen ...

20:25 tweede helft, 20 uur 25. Het trio Benchaib/Gholizadeh/Bruno legt een vinnige aanval op de mat. Ze combineren en flitsen richting de kooi van Eupen. Ze betrekken Teodorczyk in hun onderonsje, maar die trapt de bal driest op de handen van Himmelmann. . Het trio Benchaib/Gholizadeh/Bruno legt een vinnige aanval op de mat. Ze combineren en flitsen richting de kooi van Eupen. Ze betrekken Teodorczyk in hun onderonsje, maar die trapt de bal driest op de handen van Himmelmann.

20:21 tweede helft, 20 uur 21. Omhaal Benchaib. Fall zoekt Benchaib in de box. De bal komt achter de middenvelder terecht, maar dat is geen probleem voor hem. Hij haalt uit met een spectaculaire omhaal. Zijn bal mist richting, maar de poging was fraai. . Omhaal Benchaib Fall zoekt Benchaib in de box. De bal komt achter de middenvelder terecht, maar dat is geen probleem voor hem. Hij haalt uit met een spectaculaire omhaal. Zijn bal mist richting, maar de poging was fraai.

20:18 tweede helft, 20 uur 18. Airbus Himmelmann. Himmelmann zweeft even door het beeld. De doelman van Eupen is bezig aan een puike wedstrijd en ook met de voorzet van Bruno weet hij raad. Met een spectaculaire duik bokst hij de bal hard en ver weg. . Airbus Himmelmann Himmelmann zweeft even door het beeld. De doelman van Eupen is bezig aan een puike wedstrijd en ook met de voorzet van Bruno weet hij raad. Met een spectaculaire duik bokst hij de bal hard en ver weg.

20:16 tweede helft, 20 uur 16. Agbadou is een rots in de branding bij Eupen. Bruno lijkt vrij te kunnen besluiten, maar de verdediger van Charleroi gooit zijn lijf en leden voor de bal. . Agbadou is een rots in de branding bij Eupen. Bruno lijkt vrij te kunnen besluiten, maar de verdediger van Charleroi gooit zijn lijf en leden voor de bal.

20:13 tweede helft, 20 uur 13. Benchaid wil ook zijn graantje meepikken in de laatste match van het seizoen. Hij haalt verschroeiend uit, maar zijn harde bal mist richting en glijdt voorbij de kooi van Himmelmann. . Benchaid wil ook zijn graantje meepikken in de laatste match van het seizoen. Hij haalt verschroeiend uit, maar zijn harde bal mist richting en glijdt voorbij de kooi van Himmelmann.

20:11 tweede helft, 20 uur 11. Gholizadeh 2.0 is minder succesvol. Gholizadeh ontpopt zich even tot een volleerd mimespeler. Hij doet exact hetzelfde als bij zijn doelpunt in de 1e helft. Hij kijkt, mikt en krult de bal naar de verste hoek. Himmelmann laat zich geen 2 keer verrassen en plukt de bal nu wel uit de lucht. . Gholizadeh 2.0 is minder succesvol Gholizadeh ontpopt zich even tot een volleerd mimespeler. Hij doet exact hetzelfde als bij zijn doelpunt in de 1e helft. Hij kijkt, mikt en krult de bal naar de verste hoek. Himmelmann laat zich geen 2 keer verrassen en plukt de bal nu wel uit de lucht.