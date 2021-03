Turkije gaat door op elan en zet nu ook Noorwegen opzij

De Noorse spelers maakten net als afgelopen woensdag een statement om aandacht te vragen voor de mensenrechten in Qatar en deden een duidelijke oproep aan hun collega's om net als de Duitsers hun voorbeeld te volgen.

Dat mooie gebaar leverde hen geen voordeel in de match op. In Malaga, waar de match werd gehouden door de strikte coronaregels in Oslo, sloeg Turkije meteen toe.

Yusuf Yazici sneed door de Noorse defensie en Ozan Tufan werkte af: 0-1. Turkije kwam goed weg toen Sørloth de paal raakte, maar nog voor de rust verdubbelde Turkije de voorsprong: Soyuncu kopte raak op een hoekschop.

Na de rust kwam Haaland dicht bij een tegengoal voor Noorwegen en een goal van de Dortmund-spits werd nog afgekeurd voor buitenspel, maar met een heerlijke knal had Tofan er dan al 0-3 van gemaakt.

De rode kaart voor invaller en Genk-speler Thorstvedt was er enkel voor de statistieken. Turkije opent de kwalificatiecampagne met zeges tegen Nederland en Noorwegen. Dinsdag speelt Tuirkije tegen Letland.