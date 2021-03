VIDEO: 5.000 fans zien hoe Nederland drie broodnodige punten pakt tegen Letland

De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam mocht voor het duel tegen Letland nog een keer toeschouwers ontvangen. 5.000 Oranje-fans verzekerden zich van een plaats in een corona-experiment.

Nederland kon zich na de valse start tege Turkije (4-2-nederlaag) geen tweede misstap permitteren. Oranje trok dan ook vanaf het eerste fluitsignaal ten aanval met Luuk de Jong in de spits en Davy Klaassen op de tien.

Toch duurde het dik een halfuur voor het net een eerste keer trilde in de Nederlandse hoofdstad. Steven Berghuis legde aan vanop afstand en krulde de bal enig mooi voorbij de doelman van Letland in doel, goed voor zijn eerste treffer voor Oranje in 23 duels.

Lange tijd bleef het bij dat ene doelpunt, ondanks de vele kansen voor de thuisploeg. De Jong en Klaassen raakten allebei de lat, ook Depay kreeg de bal niet in doel.

20 minuten voor tijd was de veilige 2-0 er dan toch. De Jong kopte op een corner raak en maakte zo de wedstrijd dood.

Met drie punten erbij schuift Nederland een beetje op in de stand van groep G. Montenegro en Turkije delen de leidersplaats met 6 op 6.