Nederland botst op efficiënt Turkije, hattrick voor Burak Yilmaz

Nederland is met een sisser begonnen aan zijn WK-voorronde. Op bezoek bij concurrent Turkije werd het een pijnlijke avond: 4-2. Tegen de gang van het spel in zorgde Burak Yilmaz voor een 2-0-ruststand. Na de 3-0 leek er even nog een comeback in te zitten, maar die smoorde Burak Yilmaz in de kiem met zijn derde van de avond. Nederland miste in het slot nog een penalty.