Spanje vergalt vuurdoop van Brian Riemer bij Denemarken, dat wel nog aansluitingstreffer scoort

Spanje heeft zijn leidersplaats in de Nations League in de verf gezet met een zege tegen Denemarken. Bondscoach Brian Riemer zag de thuisploeg bij zijn debuut niet verder raken dan de aansluitingstreffer.

Als vuurdoop kan het wel tellen. Brian Riemer stond voor zijn eerste match als bondscoach van Denemarken meteen tegenover de Europese kampioen.

Spanje bezorgde de ex-coach van Anderlecht al snel kopzorgen. Vooral Ayoze Perez was een gesel in Kopenhagen: zelf scoren lukte niet voor de pauze, maar na mistasten achterin bij Denemarken kon hij Oyarzabal op weg zetten naar de 0-1.

Kasper Schmeichel kon voor de pauze nog de schade beperken, vooral omdat Dani Olmo nog genade toonde. Maar na de rust pakte de Barça-ster uit met een heerlijke pass, Ayoze Perez scoorde nu wel.

Over en out? Nee, want Spanje maakte het zichzelf nog moeilijk. Isaksen trof eerst nog de binnenkant van de paal, maar even later kreeg hij een cadeautje van Fabian Ruiz na een slechte terugspeelbal.

De Spaanse doelman Raya moest zo in het slot nog voorkomen dat Club-speler Andreas Skov Olsen Riemer nog een puntje schonk.