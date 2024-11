Dan toch nog groepswinst voor Frankrijk in poule van Duivels: 3 stilstaande fases nekken Italië

Een klein feestje bij Les Bleus. Frankrijk is op de laatste speeldag van de poulefase alsnog over Italië naar groepswinst gesprongen. Daarvoor bedanken onze zuiderburen Lucas Digne en Adrien Rabiot: dat duo loodste Frankrijk met 3 stilstaande fases voorbij rechtstreekse concurrent Italië.

Terwijl de Rode Duivels met het schaamrood op de wangen afdropen tegen Israël, was er in Frankrijk wel reden tot vieren.

Een halfuurtje later etaleerde Digne zijn traptechniek nog een keer. Hij schilderde een vrije trap bijzonder fraai op de lat en had wat geluk, want via de rug van doelman Vicario was de 0-2 een feit.

Italië sloeg wel meteen terug en nam de groepswinst virtueel weer over, het kon dus nog alle kanten op bij de rust.