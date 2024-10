Italië zet leidersplaats in groep van de Duivels extra kracht bij met vlotte zege tegen Israël

Italië blijft afgetekend leider in de groep van de Rode Duivels. Net zoals het de Belgen donderdag eerst van de mat speelde, overdonderde de ploeg van Spalletti ook Israël. Het resultaat: een duidelijke 4-1-zege in eigen huis na onder meer een tweeklapper van kapitein Di Lorenzo.

En ook na de rust drukten de hyperaanvallende Italianen gewoon door. Met succes: al na 10 minuten knikte kapitein Di Lorenzo de 2-0 op het bord.

Toch zou het nog even schrikken zijn toen Abu Fani plots uitpakte met een olympisch doelpunt: 2-1.



Maar al snel zou blijken dat het tegendoelpunt niet meer dan een voetnoot zou zijn in het verhaal van de Italianen vandaag. Spalletti schreeuwde zijn mannen weer naar voren om een laatste slotoffensief in elkaar te timmeren.

Zo zou Italië zijn leidersplaats in de groep van de Duivels nog wat extra in de verf zetten wanneer het Israël nog twee goals in het laatste kwartier zou aansmeren. Eerst Frattesi en niet veel later Di Lorenzo met zijn tweede. Met 10 punten blijven de Italianen alleen aan kop.