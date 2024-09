Ingetogen versus uitgelaten: uitgefloten Declan Rice en Jack Grealish vellen Ierland

In de tweede divisie van de Nations League heeft Engeland vlotjes gewonnen van Ierland. De EK-finalist zette na een halfuur al de eindstand op het bord. De schutters waren - hoe kan het ook anders in deze context - Declan Rice en Jack Grealish.

“The snakes are back.”



Met die slogan werden Declan Rice en Jack Grealish ontvangen in Ierland, niet echt met open armen dus.



Beide Engelse sterspelers hebben een verleden bij Ierland. Rice speelde 3 interlands bij de Ierse nationale ploeg voor hij de oversteek maakte naar de Engelse ploeg. Grealish verdedigde in de jeugdreeksen de Ierse vlag.



Het stond dan ook in de sterren geschreven dat beide spelers een hoofdrol zouden opeisen. Na 11 minuten opende uitgerekend Rice de score. Het boegeroep nam nog wat meer toe, maar Rice vierde ingetogen.



Van sereniteit was geen sprake bij Grealish, die de score voor het halfuur fijnzinnig verdubbelde en zonder filter begon te juichen.



Daarmee hadden we het beste gezien: het volgende uur bloedde de match helemaal dood. Het zal interim-coach Lee Carsley worst wezen: hij debuteert met een zege.