No Ronaldo, no Party: Portugal loopt zure nederlaag op in Zwitserland

Zondagavond zal in heel wat Portugese huiskamers gevloekt en geschreeuwd zijn. Portugal is zijn koppositie in groep 2 kwijt na een nipte nederlaag in Zwitserland. Portugal had kansen genoeg nochtans, maar de eerste Portugese nederlaag in deze Nations League is een feit na de snelste goal in de geschiedenis van het toernooi.