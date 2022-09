Kroatië speelt de Final Four én behoedt Frankrijk voor degradatie

Op zijn "oude dag" opende Luka Modric al na zeven minuten de score voor de Kroaten. Hij deponeerde de bal vakkundig in de korte hoek voorbij Lindner in doel.

De voorsprong van de bezoekers stond amper twee minuten op het bord. Baumgartner kwam goed voor zijn man en mikte raak met zijn hoofd: 1-1.

In de tweede helft maakten de Kroaten het helemaal af in drie minuten. Eerste kopte Livaja raak en meteen daarna gaf Lovren het nekschot aan Oostenrijk, dat uit Divisie A zakt. Dat had niet gemoeten, want vooral in de eerste helft misten de Oostenrijkers veel kansen op de 2-1.