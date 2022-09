Wereldkampioen Frankrijk gaat ook in Denemarken met de billen bloot, Skov Olsen (Club Brugge) scoort

Frankrijk zal zichzelf dus niet opvolgen in de Nations League, het mag zelfs blij zijn dat het niet degradeert naar Divisie B.

Dat scenario hing even in de lucht, maar uiteindelijk werd de wereldkampioen een handje geholpen door vice-wereldkampioen Kroatië, dat in de andere wedstrijd van de groep Oostenrijk klopte met 1-3.

Voor Denemarken scoorde Club Brugge-speler Skov Olsen in de eerste helft het tweede doelpunt. Hij stond op de juiste plaats op een hoekschop en nam een afvallende bal in één tijd op de slof. Aréola was kansloos.

In de tweede helft probeerde Frankrijk wel wat aan de achterstand te doen, maar de Denen kwamen niet meer in de problemen. Frankrijk zal op het WK toch uit een ander vaatje wil het zichzelf opvolgen in Qatar.