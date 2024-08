Drie op drie! Anderlecht sluit perfecte Europese avond af met krappe overwinning tegen Dinamo Minsk

Moeizaam gaat ook, zeker? Anderlecht had geen gemakkelijke avond tegen Dinamo Minsk. Integendeel, af en toe spookte het in het desolate stadion, maar een snel openingsdoelpunt van gelegenheidskapitein Ludwig Augustinsson zorgde toch voor de zuinige 0-1-overwinning. In eigen huis mag paars-wit zijn Europa League-sollicitatie volgende week afmaken.

Colin Coosemans pakte in de tweede helft tot drie keer toe uit met een knappe redding. Net als vorig weekend tegen KV Mechelen had de doelman zijn aandeel in de paars-witte zege.

Met vier wijzigingen ten opzichte van vorig weekend verscheen Anderlecht aan de aftrap in het troosteloze stadionnetje van een Hongaarse tweedeklasser. Tegenstander Dinamo Minsk mag van de UEFA immers niet in eigen land spelen.

Paars-wit begon met veel balbezit, en dat leverde ook een vroege goal op. Augustinsson trok de lijn van tegen KV Mechelen door en kopte opnieuw raak. Doorduwen, zou je dan denken, maar Anderlecht wiegde zichzelf in slaap. Dinamo kon echter weinig uitrichten. Niet willen tegen niet kunnen.



Vlak na de rust toonde Anderlecht meer aanvallende intenties. Vazquez kon tot twee keer toe niet afwerken, waarna Dinamo een counter lanceerde. Coosemans moest op de pinken zijn bij de knal van Amian.

De Wit-Russen versierden zowaar een nog grotere kans. Alfred kopte sterk door en zette Podstrelov alleen voor Coosemans. De doelman voorkwam met een lenig been de gelijkmaker. Een deftig paars antwoord kwam er eigenlijk niet, al bracht een afstandsknal van Dreyer de doelman van Dinamo wel in de problemen.



Toen Coosemans ten derden male moest ingrijpen, op een kopbal van Adeola, hadden ze het bij Anderlecht wel begrepen. In het slot lieten de Brusselaars zich niet meer vangen aan het soms potige spel van Dinamo. Anderlecht mag blij zijn met de zege, maar moet zich zeker ook beraden over de manier waarop die tot stand kwam.