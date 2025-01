Amorim erkent fout na controversiële uitspraak voor wedstrijd tegen Rangers: "Misschien niet de juiste manier"

Amorim erkent fout na tirade: "Maar ik zeg het zoals ik het zie"

Ruben Amorim heeft op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Rangers toegegeven dat hij een fout gemaakt heeft door het huidige Manchester United "het slechtste United ooit" te noemen.



"Als je wil, kan ik misleidend zijn en andere dingen zeggen. Maar ik zeg het zoals ik het zie. Ik zei het tegen de spelers en tegen de reporters. Het is goed om eerlijk te zijn. Ik kan andere dingen zeggen, dat zal gemakkelijker zijn voor mij. Maar zij weten wat ik zie. We moeten het onder ogen komen en eraan werken."



Amorim ontkende dat hij de schuld bij de spelers legde. "Ik ben nog jong en soms maak ik een fout. Ik was nerveus toen ik naar de persconferentie ging en dan zeg je dingen die je niet zou moeten zeggen. Ik kan niet beloven dat ik het niet meer zal doen, maar ik zal proberen te verbeteren."



De Portugese trainer vertelde ook nog dat zijn spelers nerveuzer en angstiger zijn om thuis op Old Trafford te spelen en dat het daarom moeilijker is om punten te pakken thuis.



"Als je weinig ervaring hebt en je komt in zo'n context terecht, is het moeilijk. Zeker in zo'n grote club als Manchester United. Dat was mijn enige punt dat ik wilde maken na het verlies. Misschien was het niet de juiste manier, maar ik ben zo de hele tijd."