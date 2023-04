BEKIJK: United geeft luxepositie voor trip naar Sevilla uit handen door knullige owngoal van Maguire

Marcel Sabitzer werd tijdens de eerste helft bezongen door Old Trafford. De Oostenrijker trof twee keer raak tegen Sevilla, dat niet op de afspraak leek tegen Manchester United.



De Engelse grootmacht leek lang met een luxepositie op het vliegtuig naar Sevilla te stappen, tot het werd getroffen met een flinke portie pech. En knulligheid.



Via het been van Malacia zag Sevilla de goal van de hoop in doel verdwijnen. Het vuur zat plots in de ploeg, de bezoekers drukten door. Dat leidde tot de owngoal van de Europese voetbalavond.



Invaller Harry Maguire – die meer dan hem lief is aan de bank gekluisterd zit – kreeg het leer ongelukkig tegen zijn kruin. Tot overmaat van ramp verdween de bal in doel. Weg zege en dus ook weg bonus voor de return volgende week.