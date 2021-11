Erg zwak Antwerp gaat met de billen bloot in een lege Bosuil: 0-3

Antwerp - Fenerbahçe in een notendop:

Met amper 1 punt uit 4 wedstrijden heeft Antwerp één van de slechtste rapporten in de Europa League. Sturm Graz en Ludogorets doen even slecht, enkel Ferencvaros doet het nog beroerder met 0 op 12.

Bekijk het verslag:

Dodelijk efficiënt Fenerbahçe straft Antwerpse fouten af

Een leeg Bosuilstadion, het deed denken aan de zwartste periode van de coronapandemie. Na wangedrag van enkele supporters in de thuismatch tegen Frankfurt moest Antwerp het vanavond zonder de 12e man doen, maar veel leek dat de thuisploeg niet te deren.

Antwerp schoot namelijk uitstekend uit de startblokken en duwde Fenerbahçe in het defensief. Maar bij de eerste kans van de bezoekers was het wel meteen raak. Hakan Yandas kreeg centraal te veel ruimte en gaf Butez na nog geen 10 minuten het nakijken met een fraai afstandsschot.

Een koude douche voor de thuisploeg en op het kwartier moest het al een nieuwe klap incasseren. Pijnlijk balverlies na een inworp werd genadeloos afgestraft door een dodelijk efficiënt Fenerbahçe. Na een knappe één-twee met Berisha zorgde Meyer voor de 0-2.

Meteen daarna stond het bijna 0-3, want Antwerp bleef achteraan ruimte weggeven. Berisha profiteerde bijna, zijn volley op een hoekschop landde in de handen van Butez. Profiteren deed ook Antwerp niet toen Fischer plots vrije baan had na een botsing tussen Kim en Tisserand. De Deen speelde het slecht uit en wrong zo een reuzenkans de nek om.

Geen 1-2 dus en die gemiste kans smaakte nog wat zuurder toen Fenerbahçe op het halfuur de Antwerp-defensie alweer kinderlijk makkelijk uit verband speelde. Hakan Yandas vond aan de tweede paal de vrijstaande Berisha en die maakte er met een knappe volley 0-3 van.

Pas 5 minuten voor de rust kwam Antwerp nog eens piepen met een individuele actie van Bataille. Özer kon zijn schot nog net over de lat duwen. Enkele minuten later zorgde Bataille weer voor gevaar met een lage voorzet waarop Frey bijna kon scoren, maar Kadioglu was net iets sneller op de bal.