Brian Priske na nieuw verlies voor Antwerp: "Genoeg kwaliteit, maar het komt er niet uit"

In de openingsfase leek er geen vuiltje aan de lucht. Een gretig Antwerp begon fel, maar bij de eerste Turkse tegenstoot liep het al fout. "We waren goed begonnen aan de wedstrijd met een aantal mooie kansen, maar er was niet genoeg kwaliteit in de laatste pass of bij de afwerking", zegt Priske. "Bij hun eerste poging was het wel meteen raak."

"Verdedigend was het niet goed bij ons, maar het is te makkelijk om alleen naar de verdedigers te kijken. Verdedigen doe je collectief en individueel. Bovendien

zat het verschil ook in het offensieve. Als je in de eerste helft zoveel kansen krijgt, dan moet je die ook afwerken. Dit was een collectief falen, we winnen en verliezen samen."



Voor Antwerp was het nochtans een cruciale wedstrijd om zicht te houden op Europese overwintering. Na de bekeruitschakeling dreigt nu ook het Europese verhaal vroegtijdig te stoppen. "Ik ben altijd positief, maar op dit moment ziet het er natuurlijk niet goed uit. Het doet pijn om wedstrijden te verliezen."

"Ik heb een goed gevoel bij deze groep, maar het is nu niet stabiel genoeg. Wij

hebben genoeg kwaliteit, maar op dit moment komt het er op de sleutelmomenten in wedstrijden niet uit. Zowel individueel als collectief moet het beter."

Voor Antwerp is het ook een domper in de aanloop naar de competitietopper van zondag tegen Anderlecht. Al ziet Priske dat niet zo. "Ik vind het een mooie wedstrijd en ben heel positief. Dat zal een volledig andere match zijn, met de supporters erbij. Ik verwacht ook dat de groep iets zal willen tonen."