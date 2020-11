Gent is Europees uitgeschakeld na een 4e nederlaag op een rij

Het Rode Ster Belgrado van coach Stankovic mag vieren. Het wint met 0-2 bij AA Gent. De Buffalo's hebben 0 op 12 en daardoor zijn ze mathematisch uitgeschakeld in Europa.

tweede helft, minuut 94. EINDE: 0-2. Het Rode Ster Belgrado van coach Stankovic mag vieren. Het wint met 0-2 bij AA Gent. De Buffalo's hebben 0 op 12 en daardoor zijn ze mathematisch uitgeschakeld in Europa. .

We krijgen 3 minuten extra tijd.

Toegevoegde tijd. We krijgen 3 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 91.

86'

tweede helft, minuut 86. Daar is nog een kansje voor Ngadeu, maar zijn controle in de box is te ver van de voet. .