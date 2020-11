Rode Ster Belgrado mept ook AA Gent al tegen het Europese canvas

Rode Ster Belgrado - AA Gent in een notendop:

Odjidja veegt vroege goal van Kanga uit

Zonder coach De Decker, zonder Roef en Ngadeu. De coronabesmettingen maakten de Europese opdracht van het geplaagde Gent er niet makkelijker op. Dan kan je dus maar beter scoren als je al na amper 8 minuten alleen voor doel komt. Bukari liet de reuzenkans liggen, al had de bal ook op de stip gekund voor hands van Degenek.

De gemiste kans brak Gent enkele minuten later zuur op toen Kanga de thuisploeg met een stevig schot op voorsprong bracht. Geen fijne binnenkomer voor Coosemans, maar de doelman stond even later wel pal toen Gajic het probeerde vanuit een scherpe hoek.

Rode Ster had de wedstrijd onder controle. Gent mocht de bal zelfs hebben, maar deed daar weinig mee. Tot het bezoekers op het halfuur plots mee zat. Een afstandsschot van Odjidja week tot 2 keer toe af en verraste doelman Borjan compleet.

De gelijkmaker gaf Gent een nieuw elan. Jaremtsjoek sneed gevaarlijk de zestien in, maar vanuit een scherpe hoek kon hij Borjan niet te grazen nemen. Kort voor de rust kreeg Gent dé kans om op 1-2 te komen na balverlies bij Rode Ster. Maar na Bukari liet ook Botaka een reuzenkans onbenut. Bijna betaalde Gent daar meteen weer een prijs voor. Bijna, want het schot van Katai strandde op de lat.