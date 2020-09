Rezaei trapt Charleroi na spannende strijd naar play-offs Europa League

Charleroi - Partizan Belgrado in een notendop:

Snel doelpunt Charleroi

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Charleroi. Al na 10 minuten lag de bal in het doel van Partizan. Rezaei trapte een hoekschop van Morioka op de doelman van de bezoekers, in de rebound trapte aanvoerder Dessoleil overhoeks raak.

Snel tegendoelpunt Partizan

Charleroi scoorde vroeg in de eerste, Partizan deed hetzelfde in de tweede helft. Invaller Soumah werd uit het oog verloren en mocht er 1-1 van maken.

Rezaei met de verlossing

Daarin krikte Charleroi zijn niveau weer op. In het eerste kwartier miste Rezaei nog, in de tweede verlenging niet. De topscorer van de club draaide een vrijschop over de muur en via de eerste paal in doel: 2-1.



Volgende week donderdag mag Charleroi opnieuw thuis een Europese match spelen. Dan komt de Poolse vicekampioen Lech Poznan op bezoek.

De winnaar stoot door naar de groepsfase. Antwerp is als bekerwinnaar al zeker van een plaats in de poules.