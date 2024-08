KAA Gent had een "confronterend maar goed" groepsgesprek voor cruciaal Europees duel: "Hebben zaken benoemd"

Wouter Vrancken voor duel tegen Silkeborg: "Iedereen moet in de spiegel kijken"

Er zit al meteen druk op de ketel bij KAA Gent. Na de gemiste competitiestart willen de Buffalo's zeker een vroege Europese exit tegen Silkeborg vermijden. De heenmatch eindigde na een dolle slotfase op 2-2, verliezen in eigen huis is donderdag dus uit den boze. Het competitieduel tegen Charleroi - dat Gent met 1-0 verloor - was in dat opzicht geen opsteker.



"We hebben gisteren (dinsdag, red.) een goed gesprek gehad", vertelde trainer Wouter Vrancken eerlijk op zijn persmoment.



"De zaken zijn daar benoemd geweest. Het is belangrijk dat ze dat naar elkaar toe doen - dat was de eerste keer. De dingen zijn misschien op een confronterende manier gezegd geweest. Maar achteraf was er opnieuw het gevoel: het klopt dat we ervoor moeten zorgen dat de passie er is en we niet te veel moeten klagen."



"Ik was tevreden toen ik de reactie hoorde van de spelers. Ze beseffen dat het individu niet het belangrijkste is, maar wel het team. Iedereen moet in de spiegel kijken en zorgen dat die fouten in de volgende wedstrijden niet meer voorkomen."



"Weet je, twee spelers zijn zich zelfs persoonlijk komen excuseren dat ze niet top zijn. Dat zijn natuurlijk maar woorden, al het begint het bij zelf die zaken zien en erkennen. Als je dat in de volgende wedstrijden kunt omdraaien, sta je nog een stap verder."