Van vieren naar vloeken in blessuretijd: KAA Gent geeft late voorsprong in 95e minuut nog uit handen tegen Silkeborg

Basisopstelling KAA Gent: geen Samoise en Fernandez-Pardo

Wouter Vrancken kiest in zijn basisopstelling voor Nurio Fortuna en Archie Brown. Matisse Samoise is afwezig bij de Buffalo's, net als Matias Fernandez-Pardo die nog last heeft van een lichte verrekking. Samoise blesseerde zich gisteren aan zijn knie op training.





Zo lijkt Vrancken zijn 4-3-3 formatie op te geven voor een 3-5-2, met Surdez in steun van Gudjohnsen voorin. Pakt deze keuze goed uit voor KAA Gent of kan Silkeborg de Belgen verrassen? Volg het vanaf 18u30 via deze pagina of Radio 1!