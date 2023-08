Club Brugge bibbert, maar plaatst zich na slotoffensief voor groepsfase Conference League

Fase per fase

clock 22:36 einde, 22 uur 36. Einde. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar de opdracht (poulefase van de Conference League) is volbracht. In de tweede helft keek Club Brugge tegen een dubbele achterstand aan, maar in enkele minuten tijd werd het 2-2. En dat na een waanzinnige avond in Jan Breydel. . Einde Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar de opdracht (poulefase van de Conference League) is volbracht. In de tweede helft keek Club Brugge tegen een dubbele achterstand aan, maar in enkele minuten tijd werd het 2-2. En dat na een waanzinnige avond in Jan Breydel.

clock 90+13' tweede helft tweede helft, minuut 103 match afgelopen

clock 90+13' Gele kaart voor Simon Mignolet van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 103 yellow card Simon Mignolet Club Brugge

clock 90+10' tweede helft, minuut 100. Osasuna krijgt nog één kans en die is bijna raak. Oroz kan nog een keer trappen en doet dat gelukkig voor Club Brugge naast. . Osasuna krijgt nog één kans en die is bijna raak. Oroz kan nog een keer trappen en doet dat gelukkig voor Club Brugge naast.

clock 90+10' Gele kaart voor Alejandro Catena van CA Osasuna tijdens tweede helft, minuut 100 yellow card Alejandro Catena CA Osasuna

clock 90+9' tweede helft, minuut 99. De Cuyper neemt die vrije trap voor zijn rekening en treft bijna raak. Zijn poging zeilt maar net naast. . De Cuyper neemt die vrije trap voor zijn rekening en treft bijna raak. Zijn poging zeilt maar net naast.

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Ook Sabbe doet zijn duit in het zakje met een individuele actie. De jonge snaak laat zich niet doen en versiert een vrije trap op een leuke plek. . Ook Sabbe doet zijn duit in het zakje met een individuele actie. De jonge snaak laat zich niet doen en versiert een vrije trap op een leuke plek.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Vervanging bij Club Brugge, Denis Odoi erin, Hugo Vetlesen eruit wissel substitution out Hugo Vetlesen substitution in Denis Odoi

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Wat een actie van Nusa. Nusa ontbindt hier heel even zijn duivels. Hij vertrekt vanop de eigen helft en loopt al zijn tegenstrevers voorbij. Uiteindelijk kan hij ook uithalen, maar fris is de invaller niet meer na zo'n lange actie. Dat had een wereldgoal kunnen zijn. . Wat een actie van Nusa Nusa ontbindt hier heel even zijn duivels. Hij vertrekt vanop de eigen helft en loopt al zijn tegenstrevers voorbij. Uiteindelijk kan hij ook uithalen, maar fris is de invaller niet meer na zo'n lange actie. Dat had een wereldgoal kunnen zijn.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91.

clock 90' tweede helft, minuut 90. 11 minuten extra. De wedstrijd zit er nog lang niet op, want we krijgen maar liefst elf minuten extra tijd. En dat terwijl het spel in de tweede helft niet zo heel veel stil lag. . 11 minuten extra De wedstrijd zit er nog lang niet op, want we krijgen maar liefst elf minuten extra tijd. En dat terwijl het spel in de tweede helft niet zo heel veel stil lag.

clock 88' Gele kaart voor David García van CA Osasuna tijdens tweede helft, minuut 88 yellow card David García CA Osasuna

clock 85' Thiago treft de paal! Club Brugge komt bijzonder dicht bij de 3-2. Vanaken stuurt nu Thiago diep en die maakt het ei zo na af. Na een verwoestende trap ziet hij zijn poging op de paal stranden. Geweldige pegel. . tweede helft, minuut 85. shot on goalpost Thiago treft de paal! Club Brugge komt bijzonder dicht bij de 3-2. Vanaken stuurt nu Thiago diep en die maakt het ei zo na af. Na een verwoestende trap ziet hij zijn poging op de paal stranden. Geweldige pegel.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij CA Osasuna, Raúl García erin, Juan Cruz eruit wissel substitution out Juan Cruz substitution in Raúl García

clock 82' tweede helft, minuut 82. Elke spelonderbreking is nu in het voordeel van Club Brugge. Het is wel hard werken geweest voor blauw-zwart. Peter Vandenbempt op Radio 1. Elke spelonderbreking is nu in het voordeel van Club Brugge. Het is wel hard werken geweest voor blauw-zwart. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij CA Osasuna, Kike Barja erin, Lucas Torro eruit wissel substitution out Lucas Torro substitution in Kike Barja

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Club Brugge, Kyriani Sabbe erin, Andreas Skov Olsen eruit wissel substitution out Andreas Skov Olsen substitution in Kyriani Sabbe

clock 78' tweede helft, minuut 78.

clock 78' Gele kaart voor Johan Mojica van CA Osasuna tijdens tweede helft, minuut 78 yellow card Johan Mojica CA Osasuna