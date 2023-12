Racing Genk valt vroegtijdig uit Europa ondanks makkelijke zege tegen Serviërs

Geen Europese overwintering voor Genk. Het viel in eigen huis al snel met tien tegen de Serviërs van Cukaricki, maar dat weerhield onze landgenoten niet van een makkelijke 2-0-zege op de slotspeeldag van de Conference League-poulefase. Een maat voor niets, zo bleek. Door een salonremise in de andere groepswedstrijd vallen de Genkenaren alsnog uit Europa.

Racing Genk - Cukaricki in een notendop:

Genk heeft veel kansen nodig voor de 1-0

KRC Genk had als enige Belgische ploeg in Europa zijn kansen op overwintering niet meer in handen, maar was wel vastberaden om zelf zijn job te doen tegen Cukaricki.

Na nog geen minuut had het al 1-0 kunnen staan. Sor krulde net naast de paal, even later had de rode kaart en/of een strafschop gekund na veel duw- en trekwerk van de Servische verdediging op de snelle spits.

Ook Fadera kwam dicht bij de openingsgoal, maar zijn trap kwam via de vingertoppen van bezoekende doelman Filipovic tegen de lat.

Dan maar vanop de stip? Nee, ook die kans lieten de Limburgers liggen. Joseph Paintsil trapte zijn elfmeter zwakjes binnen het bereik van Filipovic.

Zoals zo vaak kon Racing Genk op zijn aanvoerder Bryan Heynen rekenen om het team over de streep te trekken. Zijn strakke streep zorgde wel voor de 1-0, dit keer zag Filipovic er niet goed uit.