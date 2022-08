Invallers schudden Anderlecht wakker en verzekeren kwalificatie tegen Paide

We krijgen drie minuten extra tijd. Stroeykens haalt nog eens verschroeiend uit, maar zijn bal vliegt een metertje over het doel.

clock 80'

tweede helft, minuut 80. Bijna was daar de hattrick voor Murillo! Een afvallende bal wordt door de verdediger vol op de slof genomen. Doelman Aksalu heeft een goede redding in huis. Ook het schotje van Arnstad een halve minuut later is geen probleem. .