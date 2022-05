Feyenoord knokt zich naar finale Conference League na enerverende return tegen flauw Marseille

"We staan gewoon verdiend in de finale. Natuurlijk was dit niet de beste wedstrijd, maar we hebben laten zien dat we niet alleen goed kunnen voetballen, we kunnen ook knokken voor resultaat."





"We hebben deze heksenketel overleefd en hoe we hebben gestreden is ongelooflijk. We spelen zondag tegen PSV, maar ik denk dat er wel een klein feestje mag zijn."

En of Marseille een heksenketel was. Tijdens het openingskwartier zagen de spelers amper een hand voor hun ogen. De rook van het Bengaalse vuur pakte ook op de longen.





Dessers: "De eerste 15 minuten kon ik niet ademhalen door de rook. Het was echt verschikkelijk, maar het was het waard."