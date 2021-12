Groepswinnaar Gent sluit poule af met zuinige zege tegen Flora

AA Gent heeft zijn overbodige laatste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League gewonnen. Het won van het bescheiden Flora Talinn met 1-0 na een doelpunt van Gianni Bruno. Gent was als groepswinnaar al geplaatst voor de volgende ronde.

De Esten van Flora Tallinn flaneerden vanmorgen nog door het stadscentrum van Gent. Een frisse wandeling staat - samen met asperges, hummus en Dafalgans - immers op de shortlist met wondermiddeltjes tegen een kater. De Overpoort in Gent is ’s nachts toch gesloten? Jazeker, maar de Estse kopzorgen dateren al van afgelopen zondag. Toen Flora - op de slotspeeldag van de competitie in Estland - de landstitel door de vingers liet glippen. Toch kregen de Esten vandaag een uitgelezen kans om dit jaar nog op een positieve noot te eindigen. Met een tweede plaats in Groep B kon het - in theorie - nog overwinteren. Dan moesten ze in de laatste wedstrijd van de Conference League-poulefase wel voorbij onze landgenoten uit Gent, die al zeker waren van de Europese overwintering.

Gent krijgt geen strafschop voor trekfout op Bruno

Gentse renaissance na de rust

Maar echt floreren deden de bezoekers niet meteen, onze landgenoten evenmin.



Gent kon in de eerste helft niet verstoppen dat deze wedstrijd overbodig was voor hen. Met zeven nieuwe namen in de basiself was het duidelijk zoeken voor de thuisploeg. Het gezapige tempo dat de buffalo’s ontwikkelden was niet genoeg om hun mindere tegenstander pijn te doen.



Een scoreloze eerste helft was het gevolg. Gelukkig werd het een wedstrijd met twee gezichten.

In de tweede helft moesten de diepgevroren supporters niet lang wachten op een heet standje. Na een goede combinatie met zijn spitsbroertje Mboyo dook Bruno op voor de goal van Flora. Het nummer 19 van Gent hield zijn mannetje knap af en schoof de bal droog de verste hoek in. Gelukkig voor Gent staat er geen VAR-busje op de parking in de Conference League: Bruno kwam uit buitenspelpositie. Lees verder onder de foto.

Bruno knalt Gent op voorsprong kort na de rust: 1-0

Het hek was van de dam en de blauwe aanvalsgolven stapelden zich voorzichtig op. Vanhaezebrouck stuurde "the A-team" Depoitre, Bezoes en Tissoudali nog tussen de lijnen om de wedstrijd in zijn plooi te leggen. Met succes: het ervaren triumviraat legde het kwaliteitsverschil met de Esten nog pijnlijk bloot. Al bibberde het nog even in de slotminuut, toen Owusu de bal in de grote rechthoek tegen zijn hand zag vliegen én doelman Roef nog even een knappe save uit zijn mouw toverde. AA Gent sleepte zo de overwinning - zonder glans - uit de brand. Onze landgenoten mogen vooruitkijken naar de knock-outfase. Flora moet terugkijken op een erbarmelijke week: het liep op enkele dagen zowel de titel als de Europese overwintering mis.

Doelman Roef redt de meubelen in het slot

Vanhaezebrouck: "Was een duidelijk buitenspeldoelpunt, maar ben blij dat hij telt"

Castro-Montes: "Mooie cijfers deze campagne, en het had zelfs meer kunnen zijn"