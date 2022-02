Noorse mirakelploeg stunt nu ook tegen Celtic in de Conference League

Straf statistiekje om mee te beginnen: het Noorse stadje Bodo telt 52,357 inwoners. Dat zijn er 8.054 minder dan de volledige capaciteit van Celtic Park. De plek waar de Noorse ploeg een zoveelste Europese stunt voltrok.

Bodo Glimt maakt al een tijdje furore met offensief en agressief voetbal onder trainer Kjetil Knutsen. Het speelde de voorbije twee jaar kampioen in Noorwegen en eindigde dit seizoen tweede in een Conference League-poule met AS Roma, Zorja Loehansk en CSKA Sofia.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat spelers kunnen rekenen op interesse van andere clubs. Bodo Glimt zag afgelopen winter dan ook sterkhouders als Erik Botheim (naar Krasnodar) en Patrick Berg (aan Lens) vertrekken, maar dat verlies wordt schijnbaar moeiteloos opgevangen.

Op bezoek bij Celtic kwamen de Noren al vroeg op voorsprong via Runar Espejord. Amahl William Pellegrino verdubbelde na rust de score. En kort na de tegentreffer van Daizen Maede zette Hugo Vetlesen de 1-3 op het bord.

Hoe lang kan Bodo Glimt nog blijven stunten?