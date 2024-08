LIVE (18 u): Genezen Watanabe in de basis, net als talisman Gandelman, Partizan zonder sterkhouder

Partizan zonder sterkhouder

Opvallend bij Partizan: het zakt af zonder de beste man uit de heenwedstrijd. De Braziliaanse spits Saldanha geraakte rond minuut 70 geblesseerd en is dus ook niet speelklaar voor de return. Of sukkelt hij met transferitis? Hij zou dicht bij een overstap staan naar het Duitse Hoffenheim. Het recupereert wel Kalulu voor die positie, ooit een beloftevol product uit de Olympique Lyon-school. Ook de Zuid-Koreaan Goh blesseerde zich trouwens in de vorige ontmoeting, al na de twintigste minuut. En ook hij is niet meegereisd naar Gent. Zijn vervanger is Kovac.





Net als in de heenwedstrijd, staat Nathan De Medina (ex-RSCA en ex-Moeskroen) weer in de basis bij Partizan.