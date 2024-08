LIVE (20 u): Ondanks "belangrijkste match in de geschiedenis", wijzigt Muslic tegen Wisla ploeg op 7 (!) posities

Somers zelfs niet in de selectie

Er is geen spoor van Thibo Somers op het wedstrijdblad. Al loopt hij wel rond in Jan Breydel. Miron Muslic verklaart dat hij zijn kapitein rust moet geven voor de komende intensieve periode. Maar zelf is Thibo Somers er het hart van in: "Ik ben niet geblesseerd of zo, ik voel me topfit. Maar deze week vertelde de coach me dat hij me rust zou geven. Ik vind het wel extreem jammer dat ik er niet bij zit, want dit is toch wel een historische wedstrijd. Ik ben er toch al 2 dagen niet zo goed van."