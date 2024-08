Cercle Brugge treft Wisla Krakow: "Rodado scoort uit alle hoeken, ik zou hem wel in mijn team willen"

Meer dan 25.000 fans

Er wacht Cercle een zware opdracht. "We weten dat Wisla een gevaarlijke ploeg is, vooral als ze thuis spelen in hun eigen stadion. We schatten dat er tussen de 25 à 27.000 fans aanwezig zullen zijn, die voor een geweldige sfeer zullen zorgen", verwachtte coach Miron Muslic. "Je hoeft alleen maar het stadion binnen te komen om te weten dat Wisla een absolute topclub is in Polen."



"Maar wij zijn heel goed voorbereid. Wisla heeft een zeer goede spits. Rodado maakte maandag 2 goals. Bovendien kan het flexibel spelen en wisselen tussen 4-4-2 en 4-3-3."



Toch gelooft Muslic volop in de kansen van Cercle. "Voor mij is het niet belangrijk wie de favoriet is in deze wedstrijd. We hebben een plan. Maar ik denk niet dat de heenmatch beslissend zal zijn."