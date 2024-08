Cercle Brugge treft tweedeklasser Wisla Krakau: "Rodado is een echte topscorer"

Jonge Belg die in Polen speelt: "Krakau wint met 2-0"

Wie Wisla Krakau als ploeg kan inschatten, is Ignace Abdelhamid. De jonge Belg, die ook de Poolse nationaliteit heeft, verkaste dit seizoen van de U18 van Antwerp naar de Poolse tweedeklasser Wisla Plock, dat uitkomt tegen Wisla Krakau.



Hij zegt dat we het niveau van het Poolse voetbal vooral niet mogen onderschatten. Hij schetst het seizoen van Wisla Krakau: "Ze zijn 10e in de stand op dit moment, maar hebben wel veel kwaliteit in het laatste derde van het veld."



"Wat ik wel merk, is dat het voetbal hier veel fysieker is. Ze leggen veel focus op stilstaande fases.”



Ook voor Abdelhamid is de Spanjaard Angel Rodado dé man om in de gaten te houden. "Hij is een sterspeler uit de competitie, een echte topscorer. Hij maakte dit seizoen al 5 doelpunten in 4 competitieduels.” Doe daar nog eens 5 goals en 1 assist in 6 Europese kwalificatiewedstrijden bij en je komt uit bij een bijzonder straf gemiddelde.



Hoe schat onze jonge landgenoot de kansen in voor Cercle? "In Polen voorspel ik een overwinning voor Krakau: 2-0. In Brugge zal het spannender zijn. Daar zie ik Cercle wel winnen, maar toch denk ik dat Krakau het zal halen en zal doorstoten naar de League Phase van de Conference League.”