Brown schenkt KAA Gent in slotseconden nog de zege tegen Molde

do 24 oktober 2024 20:22

KAA Gent einde 2 - 1 Molde FK 10' - Geel - Tsuyoshi Watanabe 24' - Doelpunt - Noah Fadiga (1 - 0) 39' - Geel - Valdemar Lund Jensen 44' - Geel - Magnus Wolff Eikrem 65' - Verv. Noah Fadiga door Matisse Samoise 65' - Verv. Momodou Lamin Sonko door Helio Varela 67' - Geel - Sven Kums 68' - Verv. Halldor Stenevik door Kristoffer Haugen 69' - Verv. Mads Enggaard door Kristian Eriksen 72' - Verv. Omri Gandelman door Max Dean 73' - Verv. Tiago Araújo door Archie Brown 78' - Doelpunt - Mats Møller Dæhli (1 - 1) 84' - Geel - Martin Bjørnbak 85' - Verv. Martin Bjørnbak door Isak Helstad Amundsen 87' - Verv. Emil Breivik door Sondre Granaas 87' - Verv. Magnus Wolff Eikrem door Frederik Ihler 90+5' - Doelpunt - Archie Brown (2 - 1) UEFA Conference League - speeldag 2 - 24/10/24 - 18:45 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 24' Noah Fadiga 24' Noah Fadiga 1 - 0 78' Mats Møller Dæhli 1 - 1 Mats Møller Dæhli 78' 90+5' Archie Brown 90+5' Archie Brown 2 - 1

Een climax in minuut 95. Even leek KAA Gent twee dure punten te verspelen tegen het Noorse Molde na een late gelijkmaker van de bezoekers, maar in de absolute slotseconden bezorgde Archie Brown de Buffalo's alsnog een cruciale zege.



AA Gent - Molde in een notendop Sleutelmoment AA Gent lijkt na een zwakke tweede helft blij te mogen zijn met een punt, maar het wordt nog de volle buit, met dank aan Archie Brown. Man van de match Een man van de match had AA Gent niet. De trofee van man van de eerste helft is dan toch voor een bedrijvige Noah Fadiga. Opvallend Een misverstand tussen doelman en verdediger levert Gent nog een onverwachte hoekschop op. En ook een onverwachte winnende treffer.

Sterke eerste helft

"Je kan ze een beetje vergelijken met Union." Zo omschreef Wouter Vrancken de Noren van Molde FK vooraf. Uniøn dan?

Gelukkig voor KAA Gent was het dan toch de moeilijk scorende versie in de Planet group Arena. Welgeteld nul kansen hadden de bezoekers voor rust.

Niet dat AA Gent veel meer kansen afdwong, maar het kwam wel een pak dreigender voor de dag. Vooral enkele "nieuwelingen" bedankten hun coach voor het vertrouwen. Linksachter Araujo en recordaankoop Sonko waren bedrijvig.

En Sonko had ook een voetje in het verdiende openingdoelpunt van Gent. Via de 19-jarige Zweed en Omri Gandelman ging het naar Noah Fadiga, die knap in de linkerhoek kruiste.



Gedaanteverwisseling

Met allebei blauw-wit als clubkleuren is een gedaanteverwisseling tijdens de rust iets eenvoudiger. Molde nam de rol van dreigende ploeg over van AA Gent, dat zwak uit de kleedkamer kwam. Al had Gent wel nog één goede kans op 2-0, maar het wilde het te mooi doen. De Noren zetten er bij een flitsende start van de tweede helft heel wat kansen tegenover, maar Roef bracht redding. Met twee dubbele wissels op korte tijd probeerde Wouter Vrancken het tij nog te keren, maar wat AA Gent op zichzelf had afgeroepen, volgde toch. Daehli kreeg te veel ruimte en trapte de verdiende gelijkmaker in de rechterhoek.

Zuur puntenverlies dreigde voor AA Gent, dat van geen hout meer pijlen wist te maken. Toch had Archie Brown nog één pijl in zijn koker zitten. Ondanks een zwakke corner en een zwakke voorzet belandde de bal voor de voeten van de invaller, die Gent alsnog een overwinning schonk. En dan te denken dat Molde die hoekschop helemaal niet had hoeven weg te geven. Gent maalt er niet om, want het heeft zijn eerste driepunter in de Conference League beet.