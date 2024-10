Geen stunt op Stamford Bridge: weerbaar Gent ondergaat wet van de sterkste tegen Chelsea

De tweede helft was er te veel aan. Gent moest na de rust zijn meerdere erkennen in Chelsea, dat zijn absolute sterren vanavond niet nodig had. Op kousenvoeten klom de Premier League-ploeg na de rust naar een eenzame hoogte, al zorgden Watanabe en "usual suspect" Gandelman nog voor twee eerredders. Gent is een ervaring rijker, maar wel een droom armer na zijn Conference League-opener.

Een absolute topaffiche om de vierde Conference League-campagne op rij mee af te trappen. KAA Gent besefte dat het boven zichzelf moest uitstijgen om wat rapen op Stamford Bridge en de bevestiging daarvan volgde na nog geen kwartier. Moedryk schilderde de bal op het hoofd van Renato Veiga en die kopte Chelsea al vroeg op voorsprong. De belangrijkste klus leek daarmee gedaan voor de Londense club, want echt doorduwen voor een tweede goal deed Chelsea niet. Enkel Dewsbury-Hall zorgde nog even voor opwinding met een knal in het zijnet. Pas na een halfuur kon Gent het éénrichtingsverkeer doorbreken en ook zelf eens voor dreiging zorgen, al was het schotje van Brown te slap om Jörgensen echt te bedreigen. Op aangeven van Ito deed Gudjohnsen het een pak beter, zijn schot scheerde nipt over doel.

Gent mocht dus blijven hopen op een stunt, maar de tweede helft begon rampzalig voor de bezoekers. Brown en Watanabe lieten zich in de openingsminuut meteen aftroeven door Neto en met een harde knal maakte die er vlak na de rust 2-0 van.



Een stevige opdoffer, maar Gent veerde amper vier minuten later weer recht. Gudjohnsen schudde een prima voorzet uit zijn sloffen en met een gekruiste kopbal bracht Watanabe Gent weer in de wedstrijd.



Of die illusie werd toch even opgewekt, want op het uur werd de hoop op een stunt weer doorprikt. Na een hoekschop kwam de bal voor de voeten van Nkunku en die haalde hard uit. Recht op Roef, maar de bal ging via de doelman toch in doel.



Tien minuten later besliste Chelsea de wedstrijd. Mitrovic onderschepte een pass naar Nkunku, maar gaf zo de perfecte assist voor Dewsbury-Hall. Roef zat er opnieuw onvoldoende goed bij: 4-1.



In het slotkwartier ontsnapte Gent aan een nog zwaardere nederlaag. Disasi kwam aan de tweede paal nét te laat om een indraaiende voorzet van Neto in doel te verlengen.



Gent kon daarentegen zelf wél nog scoren in de slotminuten. De invallers maakten het verschil met Dean die de bal prima klaarlegde voor Gandelman en de Israëliër maakte het feilloos af. Gent keert zo huiswaarts met een logische nederlaag, al kon het een pandoering vermijden.