Twee oude bekenden doen het: Meunier en Lille nemen belangrijke stap naar CL tegen Union-Killer Praag

De Champions League-miljoenen liggen te wachten op Lille. De ploeg van Rode Duivel Thomas Meunier boekte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde een levensbelangrijke zege tegen Slavia Praag, dat de droom van Union vorige week nog doorprikte. Oude bekenden Jonathan David (ex-Gent) en Edon Zhegrova (ex-Genk) tekenden voor de doelpunten.

Wat de wedstrijd van Union had moeten zijn, werd nu gespeeld door Slavia Praag. In de laatste voorronde van de Champions League namen de stugge Tsjechen het op tegen het Lille van Thomas Meunier.



En opvallend: onze Rode Duivels stond niet op zijn gekende wingback, maar bekleedde wel een plekje centraal in de driemansdefensie.

Geen aanvallende impulsen, dan? Jawel, hoor. Vaak ging onze landgenoot gewoon nog mee naar voren. De aard van het beestje, zeker ... Al leverde het hem al snel de eerste gele kaart van de wedstrijd op.

Maar goed, ondanks het potige en defensieve voetbal van de Tsjechen, kon onze landgenoot dankzij een oude bekende van de Jupiler Pro League net na de pauze toch juichen. De voormalige aanvaller van Gent, Jonathan David, luidde met een échte spitsengoal de bevrijding in.

En exact twintig minuten later zorgde een Genk-jeugdproduct, Edon Zhegrova, met een heerlijke treffer voor de 2-0. Hij slingerde zich met een sleepbeweging door de defensie om het leer dan loepzuiver in de verste hoek te deponeren.



Het zou uiteindelijk nog een frustrerende avond worden voor Slavia Praag, dat na twee afgekeurde doelpunten voor een ferme taak staat in de terugwedstrijd.