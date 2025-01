LIVE: 3-1 voor Manchester City, maar Club Brugge is nog steeds virtueel geplaatst

Defensieve kopzorgen voor Guardiola

Speelt Kevin De Bruyne vanavond tegen Club Brugge? "Hij is fit, hij is er klaar voor", zei coach Pep Guardiola alvast. "Of hij zal spelen? Dat zal ik mijn spelers eerst vertellen." De Bruyne speelde in het seizoen 2021-2022 al twee keer tegen Club in de groepsfase van de Champions League, goed voor twee zeges (1-5 en 4-1).



De manager van Manchester City heeft vooral defensieve kopzorgen. Nathan Ake en Ruben Dias zijn niet beschikbaar, maar John Stones, die al een maand niet meer in de basis stond, zou wel weer fit zijn. Tegen Chelsea mocht hij afgelopen weekend alvast invallen.



Jeremy Doku is er door een blessure vanavond zeker niet bij.