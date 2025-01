Dankzij 3 hoekschoppen en het hoofd van Luuk de Jong: PSV pakt broodnodige zege in Belgrado

Oef, dat was even zweten voor PSV. Hoewel de ploeg van Rode Duivel Johan Bakayoko nog voor de rust opklom naar een 3-0-voorsprong dankzij evenveel hoekschoppen, werd het na de rust nog heet onder de voeten van de Nederlanders. Eerst viel het met tien, niet veel later kwam Rode Ster terug tot 2-3. Toch trok PSV, dat flirt met de gevarenzone, de gouden driepunter uiteindelijk nog over de streep.

Zou hun stilstaande fasen-coach na vanavond een bonus op zijn rekening krijgen?

PSV stond bij aanvang van deze speeldag in de Champions League pas 23e na een hobbelig parcours en boekte tegen Rode Ster vanavond maar best een broodnodige zege.



In de ijzige arena in Belgrado, waar de sneeuw aan de rand van het veld nog opgestapeld lag, zorgde de eeuwige Luuk de Jong na een dik kwartier voor het eerste vonkje in de potige partij. Een uitgemeten hoekschop vanaf rechts knikte hij keurig binnen.



En alsof we naar het spiegelbeeld van die actie keken, deed De Jong dat kunstje amper een handvol minuten later gewoon nog eens over. Deze keer kwam de hoekschop vanaf links, maar het resultaat was hetzelfde: 0-2.



Je zou voor minder, maar wanneer PSV net voor de rust nog eens een hoekschop kreeg, zag je de knieën van de bezoekers letterlijk knikken. En jawel, terwijl iedereen aan het shirt van De Jong hing, knalde Flamingo de rebound binnen.



Maar diezelfde Flamingo ging niet veel later pijnlijk in de fout. Terwijl PSV eigenlijk al met één poot in de zege stond, pakte hij een onnodige rode kaart.



Zo kwam de thuisploeg nog terug tot 2-3 en was het bibberen en beven tot de laatste snik, maar uiteindelijk was de broodnodige zege voor PSV - dat samen met Club Brugge naar de 16e plaats springt - toch een feit.