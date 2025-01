In Brugge zullen ze Belgen van Leipzig dankbaar zijn: Openda en co. pakken eerste punten tegen Sporting

De Champions League was vooralsnog een lijdensweg voor RB Leipzig. Voor vanavond pakten de Duitsers nog geen enkel punt.



Maar beter laat dan nooit, zeker?



Met Lois Openda in de punt en Maarten Vandevoordt als sluitstuk, keek Leipzig vanavond in de ogen van het Sporting van Zeno Debast - een van de ploegen die nog over Club Brugge kan springen.



Openda was met zijn eeuwige diepgang en sprints de gevaarlijkste man in de beginfase, maar het was zijn spitsbroertje Sesko die het onmondige Sporting na een twintigtal minuten helemaal de mond snoerde.



Amper enkele minuten later verdubbelde Raum de score, maar de euforie was van korte duur. Het doelpunt van de beste en meest bedrijvige man op het veld, werd door de VAR teruggefloten wegens buitenspel van de betrokken Openda.

Extra zuur: Sporting trok een slotoffensief op en gooide daarvoor zijn topschutter Gyökeres in de strijd. Met succes, de spits kreeg te veel ruimte en knalde de bal via een hand van Vandevoordt in doel: 1-1.

Dan toch geen eerste driepunter? Jawel, bij de eerste tegenaanval van de Duitsers was het alweer prijs. De vervanger van Openda, Poulsen, frommelde de gelijkmaker na wat klungelwerk van de defensie van Sporting alsnog binnen: 2-1.

De eerste punten voor Leipzig en ook Club Brugge viert mee omdat rechtstreekse concurrent Sporting geen punten pakt.