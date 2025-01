21 op 21! Ongenaakbaar Liverpool verzekert zich van 1e plaats na spaarzame zege tegen Rijsel

De 21 op 21 is een feit. Liverpool raast dit seizoen als een wervelwind door de Champions League, maar tegen het Rijsel van Thomas Meunier moest het vanavond toch een schrikmoment(je) overkomen. Nadat de bezoekers een goal incasseerden en met tien vielen, stond het nog even op uit de doden. Toch toonde Liverpool - dat nu zeker is van de eerste plaats - zich opnieuw ongenaakbaar in het slot.

En ook vanavond was Liverpool de meester over het leer tegen het Rijsel van Meunier, en kansen gaf het amper weg. Maar zelf doordrukken? Dat deed een Liverpool op spaarstand maar sporadisch.

Maar net dan gebeurde toch het vermijdelijke: amper drie minuten nadat Rijsel met tien viel, profiteerde Jonathan David (ex-Gent) van een flipperkastmomentje in de grote rechthoek om toch langszij te klimmen: 1-1.



Dan toch maar een versnelling hoger schakelen? Jawel, de thuisploeg was in zijn eer gekrenkt en knutselde meteen een (slot)offensief in elkaar. Met succes: op een afvallende bal na een hoekschop knalde Harvey Elliott de 2-1-eindzege via het been van een verdediger binnen.



Eind goed, al goed - zo is Liverpool nu al zeker van zijn eerste plaats in de League Phase van de Champions League: 21 op 21.