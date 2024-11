Robert Lewandowski entert eliteclubje met 101 goals in de Champions League

Er zit geen sleet op Robert Lewandowski. De Poolse sluipschutter heeft tegen Stade Brest zijn 100e en 101e Champions League-doelpunt in zijn carrière gescoord. De 36-jarige Lewandowski effende met die mijlpaal het pad voor de zege van Barça tegen revelatie Brest.

De 140 goals van Cristiano Ronaldo en de 129 doelpunten van Lionel Messi in de Champions League lijken een brug te ver, maar Robert Lewandowski heeft zich met zijn 100e roos op het podium getrapt.

Kind van de rekening was Brest: Lewandowski zette na 10 minuten een elfmeter om nadat doelman Marco Bizot een oerdomme beuk aan de Pool had verkocht.

Barcelona smeerde Brest uiteindelijk een eerste nederlaag in deze League Phase aan, maar de schijnwerpers waren dus voornamelijk op Lewandowski gericht.

In 2011 opende hij in het shirt van Borussia Dortmund zijn CL-account. Na 17 goals voor Dortmund voegde hij er 69 in de kleuren van Bayern München aan toe.

Bij Barcelona heeft de doelpuntenmachine nu dus de kaap van 100 goals gerond. En in de extra tijd dikte hij zijn teller zelfs al aan tot 101.