Wat een ontknoping: Atlético duwt PSG uit top 24 met goal in slotseconden

Wat een ontknoping. De topaffiche tussen PSG en Atlético leek na een wervelende begin af te stevenen op een gelijkspel waar niemand echt tevreden mee was. Vooral de Parijzenaars vloekten na het missen van enkele opgelegde kansen na rust. Maar in de absolute slotseconden van de extra tijd volgde pas écht een dreun door de 1-2 van Angel Correa. Met 4 punten uit evenveel duels staat PSG zowaar buiten de top 24.

Een ware thriller in de Champions League.

Het topduel tussen Paris Saint-Germain en Atlético Madrid eindigde in een zinderende climax die niemand meer had zien aankomen.



Na een intense openingsfase en doelpunten van Warren Zaïre-Emery en Nahuel Molina leek het er lange tijd op dat de wedstrijd zou uitdraaien op een gelijkspel, een uitslag waar beide ploegen zich moeilijk in konden vinden.

Vooral de Parijzenaars hadden reden tot frustratie, want ze lieten na rust enkele grote kansen onbenut om de overwinning naar zich toe te trekken.

Maar in de laatste seconden van de blessuretijd zorgde "usual suspect" Ángel Correa alsnog voor de ommekeer. Na een vliegensvlugge counter en een uitstekend balletje van Griezmann, kapte hij zijn tegenstander uit om alsnog de ultieme 1-2 in de verste hoek te krullen.

Deze nederlaag brengt PSG nu in een penibele situatie; met slechts vier punten uit vier wedstrijden staan ze onverwacht buiten de top 24, wat hun Europese ambities serieus in gevaar brengt.