Van 0-2 naar 5-2! Real Madrid zorgt opnieuw voor magische CL-avond na remontada tegen Dortmund

Real Madrid, meester van de remontada. In een heruitgave van de Champions League-finale van vorig jaar zorgden Kylian Mbappé en co. voor een zoveelste Houdini-act. Na een belabberde beginfase tegen Dortmund klom de Koninklijke in de tweede helft nog van een 0-2-achterstand naar een 5-2-overwinning. Onder meer 2 cruciale saves van Courtois kleurden de spektakelavond.

Tijdens de Champions League verandert Bernabéu altijd even in een spookkasteel.

Maar ja, met Real heb je nu eenmaal nooit gedaan op een Champions League-avond.



Op het uur kantelde de wedstrijd helemaal. De ploeg van Ancelotti was met een volledig ander gelaat uit de kleedkamer gekomen en die veerkracht werd een kwartier later ook verzilverd door Antonio Rudiger - die met een rake kopbal de zoveelste remontada in gang stak.



Met een hattrick van een herrezen Vinicius en een pareltje van Lucas Vazquez voltrok Real in een spektakelrijke tweede helft nog maar eens het onmogelijke: van 0-2 naar 5-2.

Toeval kun je dit alvast niet meer noemen.