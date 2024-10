VIDEO - Hoe doet ie het? Wondergoal Haaland is mooiste van 5 City-goals tegen Sparta Praag

Ibra heeft er een grote concurrent bij. Het Zweedse woelwater scoorde wel vaker met een karatekick, maar wat zijn Scandinavische collega vanavond uit zijn sloffen toverde is van zo mogelijk nog fraaier gehalte. Vooral door de hoogte waarop hij de bal pakte.



Die kreeg hij na een fraaie actie vanaf de rechterkant van Savio. Haaland sprong hoog en raakte de bal achterwaarts en met een stevige kick richting doel. Doelman Vindahl Jensen had er geen enkel verhaal tegen.



Het was de 2-0 net voor het uur. City was veruit de betere tegen Praag, maar dat resulteerde niet meteen in veel doelpunten. Na 3 minuten had Foden er 1-0 van gemaakt.



De 2-0, 3-0 (Stones) en 4-0 (Haaland) vielen binnen de 10 minuten. Op het eind zette Nunes nog een penalty om. City staat zo 3e in het grote klassement met 7 punten, op 2 punten van de ongeslagen leiders Aston Villa en Liverpool.





Er deden trouwens geen Belgen mee bij de thuisploeg. Van De Bruyne was gisteren al bekend dat hij nog niet speelklaar is, voor de aftrap meldde Guardiola ook de blessure van Doku.