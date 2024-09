"Ik heb er geen woorden voor": Zeno Debast vol ongeloof nadat eerste profgoal meteen wereld is rondgegaan

Onvergetelijk debuut voor Zeno Debast in de Champions League. De Rode Duivel zorgde met een fenomenale knal voor de 2-0 tegen Lille, dat nog voor rust met 10 verder moest. De pegel was meteen ook goed voor Debasts allereerste profgoal. "Ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen", klonk het achteraf vol ongeloof.

Uit het niets zoefde er een raket door het Portugese luchtruim.

De afzender? Zeno Debast. Vanop grote afstand nam onze landgenoot de bal vol op de slof in de partij tegen Lille. Als in zijn stoutste dromen eindigde de knal vol in de kruising.

Wat een manier om te debuteren in de Champions League én om je allereerste profgoal ooit te maken. De beelden gingen meteen de wereld rond.

Zelf was Debast na de partij nog niet helemaal bekomen van zijn uithaal. "Ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen", stamelde hij bij de Portugese pers. "Ik heb hier geen woorden voor."

"Ik heb de goal niet eens gevierd. Ik rende gewoon over het veld. Natuurlijk ben ik heel blij."

Zeker omdat de jonge verdediger een lastig begin kende bij Sporting CP. "Maar het team, de coach en de fans bleven mij steunen. Ik geloofde er de hele tijd in en werkte aan mezelf. Nu moet ik blijven verbeteren om zo veel mogelijk minuten te maken."

Met nog meer prachtgoals in de toekomst? "Misschien, wie weet ...", lachte hij nog. We zijn dus al benieuwd naar profgoal nummer 2.