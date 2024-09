Nieuw format, zelfde Real: 'Man of the Match' Courtois cruciaal in late zege van titelhouder, dat even schrikt van goal Undav

di 17 september 2024 23:10

Real Madrid einde 3 - 1 VfB Stuttgart 23' - Geel - Lucas Vázquez 30' - Geel - Maximilian Mittelstädt 46' - Doelpunt - Kylian Mbappé (1 - 0) 63' - Verv. Josha Vagnoman door Anrie Chase 68' - Doelpunt - Deniz Undav (1 - 1) 70' - Verv. Aurélien Tchouaméni door Luka Modric 75' - Verv. Deniz Undav door El Bilal Touré 75' - Verv. Enzo Millot door Ermedin Demirovic 75' - Verv. Ferland Mendy door Fran García 75' - Verv. Rodrygo door Arda Güler 78' - Geel - Federico Valverde 80' - Geel - Éder Militão 83' - Doelpunt - Antonio Rüdiger (2 - 1) 89' - Verv. Anthony Rouault door Dan-Axel Zagadou 90+5' - Geel - Luka Modric 90+5' - Doelpunt - Endrick (3 - 1) UEFA Champions League - speeldag 1 - 17/09/24 - 21:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 46' Kylian Mbappé 46' Kylian Mbappé 1 - 0 68' Deniz Undav 1 - 1 Deniz Undav 68' 83' Antonio Rüdiger 83' Antonio Rüdiger 2 - 1 90+5' Endrick 90+5' Endrick 3 - 1

Noblesse oblige. Titel- en recordhouder Real Madrid is met een zege aan het nieuwe tijdperk in de Champions League gestart. Vlot liep dat allerminst: tegen Stuttgart was er een uitstekende Thibaut Courtois nodig om een achterstand te voorkomen. Na de openingsgoal van Kylian Mbappé zorgde Deniz Undav (ex-Union) alsnog voor een gelijkmaker. Maar in het slot stonden twee onverwachte helden recht bij Real.

De Champions League haalt het allerbeste naar boven in Thibaut Courtois.



Dat is ook in het nieuwe format niet anders. De voorlopig ex-Rode Duivel moest met enkele prima reddingen uitpakken om een verrassende voorsprong van Stuttgart te voorkomen. Na affluiten zou het hem zelfs de trofee van 'Man of the Match' opleveren.



De Duitse bezoekers voetbalden opvallend complexloos in Bernabeu. Als er iemand een goaltje verdiende voor rust... Bij de start van de tweede helft tekenden de sterren van Real dan toch meteen present. Niemand minder dan Kylian Mbappé scoorde zijn eerste Champions League-goal voor Real.

Wie dacht dat Stuttgart dan gebroken was, kwam overigens bedrogen uit. De revelatie van de Bundesliga kreeg in minuut 68 loon naar werken. Oude bekende Deniz Undav kon met een knappe gekruiste kopbal dan toch Courtois vloeren.

Maar net zoals Courtois haalde Real zijn oude reputatie op het kampioenenbal weer boven. Door in de slotfase genadeloos toe te slaan voor eigen publiek. Rüdiger zorgde op aangeven van de ingevallen Modric voor de 2-1, het Braziliaanse wonderkind Endrick trapte zich zelfs nog de geschiedenisboeken in als jongste doelpuntenmaker ooit van Real in de Champions League. New Champions League, same old Real Madrid.